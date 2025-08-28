HOME
Metro Bank One Day Cup, 2025
HAM
229/9
(50)
MID
187/10
(45.3)
Info
Scorecard
Squad
Match Details
Match
ODI, Metro Bank One Day Cup, 2025
Match Start Time
28 Aug, 2025
,
11:00 AM
Stadium/Venue
Brunton Memorial Ground, Radlett, England
Match Officials
Paul Baldwin (On Field), Ben Peverall (On Field), Simon Hinks (referee)
Point Table
Updated 3 days ago
#
TEAM
P
W
L
NR
NRR
PTS
1
WOR
8
6
1
0
+0.452
26
VRS
DATE
PLACE
RESULT
NOT
07 Aug
Nottinghamshire
NOT tied with WOR (DLS method)
ESS
10 Aug
Chelmsford
WOR beat ESS by 60 runs
HAM
13 Aug
Flagge Meadow, Worcester
WOR beat HAM by 5 wickets
DER
15 Aug
Repton
WOR beat DER by 4 wickets
GLO
17 Aug
New Road, Worcester
GLO beat WOR by 6 wickets
GLA
22 Aug
New Road, Worcester
WOR beat GLA by 5 wickets
LEI
24 Aug
Leicester
WOR beat LEI by 16 runs
SUR
26 Aug
New Road, Worcester
WOR beat SUR by 6 wickets (DLS method)
2
HAM
8
6
2
0
+0.704
24
VRS
DATE
PLACE
RESULT
GLA
05 Aug
Neath
HAM beat GLA by 72 runs
ESS
07 Aug
Southampton
HAM beat ESS by 5 wickets
WOR
13 Aug
Flagge Meadow, Worcester
WOR beat HAM by 5 wickets
LEI
15 Aug
Southampton
HAM beat LEI by 7 wickets
SUR
18 Aug
London
HAM beat SUR by 9 wickets
NOT
20 Aug
Southampton
NOT beat HAM by 4 wickets
DER
24 Aug
Southampton
HAM beat DER by 3 wickets
GLO
26 Aug
Bristol
HAM beat GLO by 5 wickets (DLS method)
3
GLO
8
6
2
0
+0.330
24
VRS
DATE
PLACE
RESULT
DER
05 Aug
Cheltenham
GLO beat DER by 59 runs
SUR
08 Aug
Guildford
GLO beat SUR by 85 runs
LEI
10 Aug
Bristol
GLO beat LEI by 3 wickets
GLA
15 Aug
Bristol
GLO beat GLA by 5 wickets
WOR
17 Aug
New Road, Worcester
GLO beat WOR by 6 wickets
NOT
22 Aug
Nottingham
GLO beat NOT by 52 runs
ESS
24 Aug
Chelmsford
ESS beat GLO by 130 runs
HAM
26 Aug
Bristol
HAM beat GLO by 5 wickets (DLS method)
4
ESS
8
5
3
0
+1.352
20
VRS
DATE
PLACE
RESULT
NOT
05 Aug
Nottinghamshire
NOT beat ESS by 52 runs (DLS method)
HAM
07 Aug
Southampton
HAM beat ESS by 5 wickets
WOR
10 Aug
Chelmsford
WOR beat ESS by 60 runs
SUR
15 Aug
Chelmsford
ESS beat SUR by 244 runs
LEI
17 Aug
Leicester
ESS beat LEI by 60 runs
GLA
20 Aug
Chelmsford
ESS beat GLA by 190 runs
GLO
24 Aug
Chelmsford
ESS beat GLO by 130 runs
DER
26 Aug
Derby
ESS beat DER by 44 runs
5
NOT
8
3
4
0
-0.582
14
VRS
DATE
PLACE
RESULT
ESS
05 Aug
Nottinghamshire
NOT beat ESS by 52 runs (DLS method)
WOR
07 Aug
Nottinghamshire
NOT tied with WOR (DLS method)
DER
10 Aug
Derby
DER beat NOT by 127 runs
LEI
13 Aug
Kibworth
LEI beat NOT by 124 runs
GLA
17 Aug
Cardiff
NOT beat GLA by 7 wickets
HAM
20 Aug
Southampton
NOT beat HAM by 4 wickets
GLO
22 Aug
Nottingham
GLO beat NOT by 52 runs
SUR
24 Aug
Nottingham
SUR beat NOT by 10 runs
6
SUR
8
3
5
0
-1.91
12
VRS
DATE
PLACE
RESULT
LEI
06 Aug
Guildford
LEI beat SUR by 6 wickets
GLO
08 Aug
Guildford
GLO beat SUR by 85 runs
GLA
13 Aug
London
SUR beat GLA by 5 wickets (DLS method)
ESS
15 Aug
Chelmsford
ESS beat SUR by 244 runs
HAM
18 Aug
London
HAM beat SUR by 9 wickets
DER
22 Aug
Derby
SUR beat DER by 43 runs
NOT
24 Aug
Nottingham
SUR beat NOT by 10 runs
WOR
26 Aug
New Road, Worcester
WOR beat SUR by 6 wickets (DLS method)
7
LEI
8
2
5
0
+0.244
10
VRS
DATE
PLACE
RESULT
SUR
06 Aug
Guildford
LEI beat SUR by 6 wickets
GLO
10 Aug
Bristol
GLO beat LEI by 3 wickets
NOT
13 Aug
Kibworth
LEI beat NOT by 124 runs
HAM
15 Aug
Southampton
HAM beat LEI by 7 wickets
ESS
17 Aug
Leicester
ESS beat LEI by 60 runs
DER
20 Aug
Leicester
DER tied with LEI
WOR
24 Aug
Leicester
WOR beat LEI by 16 runs
GLA
26 Aug
Cardiff
GLA beat LEI by 7 wickets
8
DER
8
1
5
1
-0.113
8
VRS
DATE
PLACE
RESULT
GLO
05 Aug
Cheltenham
GLO beat DER by 59 runs
GLA
07 Aug
Neath
Match Abandoned
NOT
10 Aug
Derby
DER beat NOT by 127 runs
WOR
15 Aug
Repton
WOR beat DER by 4 wickets
LEI
20 Aug
Leicester
DER tied with LEI
SUR
22 Aug
Derby
SUR beat DER by 43 runs
HAM
24 Aug
Southampton
HAM beat DER by 3 wickets
ESS
26 Aug
Derby
ESS beat DER by 44 runs
9
GLA
8
1
6
1
-0.947
6
VRS
DATE
PLACE
RESULT
HAM
05 Aug
Neath
HAM beat GLA by 72 runs
DER
07 Aug
Neath
Match Abandoned
SUR
13 Aug
London
SUR beat GLA by 5 wickets (DLS method)
GLO
15 Aug
Bristol
GLO beat GLA by 5 wickets
NOT
17 Aug
Cardiff
NOT beat GLA by 7 wickets
ESS
20 Aug
Chelmsford
ESS beat GLA by 190 runs
WOR
22 Aug
New Road, Worcester
WOR beat GLA by 5 wickets
LEI
26 Aug
Cardiff
GLA beat LEI by 7 wickets
1
WOR
8
6
1
0
+0.452
26
VRS
DATE
PLACE
RESULT
NOT
07 Aug
Nottinghamshire
NOT tied with WOR (DLS method)
ESS
10 Aug
Chelmsford
WOR beat ESS by 60 runs
HAM
13 Aug
Flagge Meadow, Worcester
WOR beat HAM by 5 wickets
DER
15 Aug
Repton
WOR beat DER by 4 wickets
GLO
17 Aug
New Road, Worcester
GLO beat WOR by 6 wickets
GLA
22 Aug
New Road, Worcester
WOR beat GLA by 5 wickets
LEI
24 Aug
Leicester
WOR beat LEI by 16 runs
SUR
26 Aug
New Road, Worcester
WOR beat SUR by 6 wickets (DLS method)
2
HAM
8
6
2
0
+0.704
24
VRS
DATE
PLACE
RESULT
GLA
05 Aug
Neath
HAM beat GLA by 72 runs
ESS
07 Aug
Southampton
HAM beat ESS by 5 wickets
WOR
13 Aug
Flagge Meadow, Worcester
WOR beat HAM by 5 wickets
LEI
15 Aug
Southampton
HAM beat LEI by 7 wickets
SUR
18 Aug
London
HAM beat SUR by 9 wickets
NOT
20 Aug
Southampton
NOT beat HAM by 4 wickets
DER
24 Aug
Southampton
HAM beat DER by 3 wickets
GLO
26 Aug
Bristol
HAM beat GLO by 5 wickets (DLS method)
3
GLO
8
6
2
0
+0.330
24
VRS
DATE
PLACE
RESULT
DER
05 Aug
Cheltenham
GLO beat DER by 59 runs
SUR
08 Aug
Guildford
GLO beat SUR by 85 runs
LEI
10 Aug
Bristol
GLO beat LEI by 3 wickets
GLA
15 Aug
Bristol
GLO beat GLA by 5 wickets
WOR
17 Aug
New Road, Worcester
GLO beat WOR by 6 wickets
NOT
22 Aug
Nottingham
GLO beat NOT by 52 runs
ESS
24 Aug
Chelmsford
ESS beat GLO by 130 runs
HAM
26 Aug
Bristol
HAM beat GLO by 5 wickets (DLS method)
4
ESS
8
5
3
0
+1.352
20
VRS
DATE
PLACE
RESULT
NOT
05 Aug
Nottinghamshire
NOT beat ESS by 52 runs (DLS method)
HAM
07 Aug
Southampton
HAM beat ESS by 5 wickets
WOR
10 Aug
Chelmsford
WOR beat ESS by 60 runs
SUR
15 Aug
Chelmsford
ESS beat SUR by 244 runs
LEI
17 Aug
Leicester
ESS beat LEI by 60 runs
GLA
20 Aug
Chelmsford
ESS beat GLA by 190 runs
GLO
24 Aug
Chelmsford
ESS beat GLO by 130 runs
DER
26 Aug
Derby
ESS beat DER by 44 runs
5
NOT
8
3
4
0
-0.582
14
VRS
DATE
PLACE
RESULT
ESS
05 Aug
Nottinghamshire
NOT beat ESS by 52 runs (DLS method)
WOR
07 Aug
Nottinghamshire
NOT tied with WOR (DLS method)
DER
10 Aug
Derby
DER beat NOT by 127 runs
LEI
13 Aug
Kibworth
LEI beat NOT by 124 runs
GLA
17 Aug
Cardiff
NOT beat GLA by 7 wickets
HAM
20 Aug
Southampton
NOT beat HAM by 4 wickets
GLO
22 Aug
Nottingham
GLO beat NOT by 52 runs
SUR
24 Aug
Nottingham
SUR beat NOT by 10 runs
6
SUR
8
3
5
0
-1.91
12
VRS
DATE
PLACE
RESULT
LEI
06 Aug
Guildford
LEI beat SUR by 6 wickets
GLO
08 Aug
Guildford
GLO beat SUR by 85 runs
GLA
13 Aug
London
SUR beat GLA by 5 wickets (DLS method)
ESS
15 Aug
Chelmsford
ESS beat SUR by 244 runs
HAM
18 Aug
London
HAM beat SUR by 9 wickets
DER
22 Aug
Derby
SUR beat DER by 43 runs
NOT
24 Aug
Nottingham
SUR beat NOT by 10 runs
WOR
26 Aug
New Road, Worcester
WOR beat SUR by 6 wickets (DLS method)
7
LEI
8
2
5
0
+0.244
10
VRS
DATE
PLACE
RESULT
SUR
06 Aug
Guildford
LEI beat SUR by 6 wickets
GLO
10 Aug
Bristol
GLO beat LEI by 3 wickets
NOT
13 Aug
Kibworth
LEI beat NOT by 124 runs
HAM
15 Aug
Southampton
HAM beat LEI by 7 wickets
ESS
17 Aug
Leicester
ESS beat LEI by 60 runs
DER
20 Aug
Leicester
DER tied with LEI
WOR
24 Aug
Leicester
WOR beat LEI by 16 runs
GLA
26 Aug
Cardiff
GLA beat LEI by 7 wickets
8
DER
8
1
5
1
-0.113
8
VRS
DATE
PLACE
RESULT
GLO
05 Aug
Cheltenham
GLO beat DER by 59 runs
GLA
07 Aug
Neath
Match Abandoned
NOT
10 Aug
Derby
DER beat NOT by 127 runs
WOR
15 Aug
Repton
WOR beat DER by 4 wickets
LEI
20 Aug
Leicester
DER tied with LEI
SUR
22 Aug
Derby
SUR beat DER by 43 runs
HAM
24 Aug
Southampton
HAM beat DER by 3 wickets
ESS
26 Aug
Derby
ESS beat DER by 44 runs
9
GLA
8
1
6
1
-0.947
6
VRS
DATE
PLACE
RESULT
HAM
05 Aug
Neath
HAM beat GLA by 72 runs
DER
07 Aug
Neath
Match Abandoned
SUR
13 Aug
London
SUR beat GLA by 5 wickets (DLS method)
GLO
15 Aug
Bristol
GLO beat GLA by 5 wickets
NOT
17 Aug
Cardiff
NOT beat GLA by 7 wickets
ESS
20 Aug
Chelmsford
ESS beat GLA by 190 runs
WOR
22 Aug
New Road, Worcester
WOR beat GLA by 5 wickets
LEI
26 Aug
Cardiff
GLA beat LEI by 7 wickets
GLOSSARY
# :
Rank
Team :
Teams participating in the tournament
P :
The number of matches played
W :
The number of matches won
D :
The number of matches drawn
L :
The number of matches lost
NR :
No Result
NRR :
Net Run Rate
PTS :
Points
:
Qualified for playoffs
