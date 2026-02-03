Ongoing Tours

(34)

ICC CWC League 2, 2023-27

Cricket

15 Feb - 08 Jan, 2027

LALIGA 2025-26

Football

15 Aug - 24 May, 2026

Carabao Cup 2025-2026

Football

12 Aug - 12 Apr, 2026

Roshn Saudi League 2025-2026

Football

29 Aug - 21 May, 2026

CONMEBOL World Cup Qualifiers

Football

02 Sep - 30 May, 2026

Copa del Rey, 2025-26

Football

16 Dec - 30 May, 2026

FIFA World Cup Asian Qualifiers

Football

16 Nov - 31 May, 2026

DFB Pokal 2025-26

Football

15 Aug - 31 May, 2026

UEFA Women's Champions League 2025-26

Football

07 Oct - 30 May, 2026

AFC Champions League Elite 2025-26

Football

15 Sep - 31 May, 2026

Saudi Kings Cup 2025-2026

Football

31 Aug - 31 May, 2026

EFL Championship 2025-26

Football

08 Aug - 31 May, 2026

One Day Cup, 2025-26

Cricket

15 Sep - 28 Feb, 2026

AFC Champions League Two 2025-26

Football

16 Sep - 30 May, 2026

League One 2025-26

Football

02 Aug - 31 May, 2026

League Two 2025-26

Football

02 Aug - 31 May, 2026

A League 2025-26

Football

12 Dec - 26 Apr, 2026

LALIGA Hypermotion 2025-26

Football

16 Aug - 31 Mar, 2026

Sheffield Shield, 2025-26

Cricket

04 Oct - 29 Mar, 2026

AFC Asia Cup Qualifiers

Football

25 Mar - 30 Apr, 2026

England tour of Sri Lanka, 2026

Cricket

22 Jan - 03 Feb, 2026

World Legends Pro T20 League, 2026

Cricket

26 Jan - 04 Feb, 2026

ATP 250 - Open Occitanie 2026

Tennis

02 Feb - 08 Feb, 2026

Women's Super League 2025-26

Football

10 Jan - 10 May, 2026

TGL Season 2

Golf

28 Dec - 24 Mar, 2026

Women's National Cricket League, 2025-26

Cricket

24 Sep - 21 Mar, 2026

ICC CWC Challenge League A, 2024-26

Cricket

25 Sep - 05 Oct, 2026

AFC Women's Champions League 2025-26

Football

09 Nov - 30 May, 2026

Emirates D10, 2026

Cricket

26 Jan - 07 Feb, 2026

Dream Sports Championship Table Tennis 2026

Live Events

31 Jan - 05 Feb, 2026

AFC Futsal Asian Cup, 2026

Futsal

27 Jan - 07 Feb, 2026

Scottish Cup 2025-26

Football

16 Jan - 30 May, 2026

Asian Rifle & Pistol Championship 2026

Live Events

04 Feb - 12 Feb, 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

Football

04 Feb - 30 May, 2026

Upcoming Tours

(78)

F1 ARAMCO PRE-SEASON TESTING 2026

Formula 1

11 Feb - 20 Feb, 2026

Sri Lanka Women tour of West Indies, 2026

Cricket

20 Feb - 03 Mar, 2026

F1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026

Formula 1

06 Mar - 08 Mar, 2026

F1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026

Formula 1

13 Mar - 15 Mar, 2026

F1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026

Formula 1

27 Mar - 29 Mar, 2026

F1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2026

Formula 1

10 Apr - 12 Apr, 2026

F1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2026

Formula 1

17 Apr - 19 Apr, 2026

F1 CRYPTO COM MIAMI GRAND PRIX 2026

Formula 1

01 May - 04 May, 2026

F1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026

Formula 1

22 May - 25 May, 2026

F1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026

Formula 1

05 Jun - 07 Jun, 2026

F1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA

Formula 1

12 Jun - 14 Jun, 2026

F1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026

Formula 1

26 Jun - 28 Jun, 2026

F1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026

Formula 1

24 Jul - 26 Jul, 2026

F1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026

Formula 1

21 Aug - 23 Aug, 2026

F1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2026

Formula 1

04 Sep - 06 Sep, 2026

F1 TAG HEUER GRAN PREMILO ESPANA 2026

Formula 1

11 Sep - 13 Sep, 2026

F1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026

Formula 1

24 Sep - 26 Sep, 2026

F1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026

Formula 1

09 Oct - 11 Oct, 2026

F1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026

Formula 1

23 Oct - 26 Oct, 2026

F1 GRAN PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2026

Formula 1

30 Oct - 02 Nov, 2026

F1 MSC CRUISES GRANDE PREMIO DE SAO PAULO 2026

Formula 1

06 Nov - 08 Nov, 2026

F1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026

Formula 1

19 Nov - 22 Nov, 2026

F1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026

Formula 1

27 Nov - 29 Nov, 2026

F1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026

Formula 1

04 Dec - 06 Dec, 2026

GRAND PRIX OF THAILAND 2026

MotoGP

27 Feb - 01 Mar, 2026

GRAND PRIX OF BRAZIL 2026

MotoGP

20 Mar - 22 Mar, 2026

GRAND PRIX OF USA 2026

MotoGP

27 Mar - 29 Mar, 2026

GRAND PRIX OF QATAR 2026

MotoGP

10 Apr - 12 Apr, 2026

GRAND PRIX OF SPAIN 2026

MotoGP

24 Apr - 26 Apr, 2026

GRAND PRIX OF FRANCE 2026

MotoGP

08 May - 10 May, 2026

GRAND PRIX OF ITALY 2026

MotoGP

29 May - 31 May, 2026

GRAND PRIX OF HUNGARY 2026

MotoGP

05 Jun - 07 Jun, 2026

GRAND PRIX OF CZECHIA 2026

MotoGP

19 Jun - 21 Jun, 2026

GRAND PRIX OF NETHERLANDS 2026

MotoGP

26 Jun - 28 Jun, 2026

GRAND PRIX OF GERMANY 2026

MotoGP

10 Jul - 12 Jul, 2026

GRAND PRIX OF GREAT BRITAIN 2026

MotoGP

07 Aug - 09 Aug, 2026

GRAND PRIX OF ARAGON 2026

MotoGP

28 Aug - 30 Aug, 2026

GRAND PRIX OF SAN MARINO 2026

MotoGP

11 Sep - 13 Sep, 2026

GRAND PRIX OF JAPAN 2026

MotoGP

02 Oct - 04 Oct, 2026

GRAND PRIX OF INDONESIA 2026

MotoGP

09 Oct - 11 Oct, 2026

GRAND PRIX OF AUSTRALIA 2026

MotoGP

23 Oct - 25 Oct, 2026

GRAND PRIX OF MALAYSIA 2026

MotoGP

30 Oct - 01 Nov, 2026

GRAND PRIX OF PORTUGAL 2026

MotoGP

13 Nov - 15 Nov, 2026

GRAND PRIX OF VALENCIA 2026

MotoGP

20 Nov - 22 Nov, 2026

F1 ACADEMY CHINA 2026

Motorsports

13 Mar - 15 Mar, 2026

F1 ACADEMY SAUDI ARABIA 2026

Motorsports

17 Apr - 19 Apr, 2026

F1 ACADEMY GREAT BRITAIN 2026

Motorsports

03 Jul - 05 Jul, 2026

F1 ACADEMY NETHERLANDS 2026

Motorsports

21 Aug - 23 Aug, 2026

F1 ACADEMY AUSTIN 2026

Motorsports

23 Oct - 25 Oct, 2026

F1 ACADEMY LAS VEGAS 2026

Motorsports

19 Nov - 21 Nov, 2026

ATP 500 - Nexo Dallas Open 2026

Tennis

09 Feb - 15 Feb, 2026

ATP 500 - ABN AMRO Open 2026

Tennis

09 Feb - 15 Feb, 2026

ATP 250 - IEB+ Argentina Open 2026

Tennis

09 Feb - 15 Feb, 2026

ATP 500 - Qatar ExxonMobil Open 2026

Tennis

16 Feb - 21 Feb, 2026

2026 Kuala Lumpur MotoGP Launch Event

Live Events

07 Feb - 07 Feb, 2026

F2 AUSTRALIA 2026

Motorsports

06 Mar - 08 Mar, 2026

F2 BAHRAIN 2026

Motorsports

10 Apr - 12 Apr, 2026

F2 SAUDI ARABIA 2026

Motorsports

17 Apr - 19 Apr, 2026

F2 MONACO 2026

Motorsports

04 Jun - 07 Jun, 2026

F2 BARCELONA 2026

Motorsports

12 Jun - 14 Jun, 2026

F2 HUNGARY 2026

Motorsports

24 Jul - 26 Jul, 2026

F2 MONZA 2026

Motorsports

04 Sep - 06 Sep, 2026

F2 MADRID 2026

Motorsports

11 Sep - 13 Sep, 2026

F2 AZERBAIJAN 2025

Motorsports

24 Sep - 26 Sep, 2026

F2 QATAR 2026

Motorsports

27 Nov - 29 Nov, 2026

F2 UNITED ARAB EMIRATES

Motorsports

04 Dec - 06 Dec, 2026

F3 AUSTRALIA 2026

Motorsports

06 Mar - 08 Mar, 2026

F3 BAHRAIN 2026

Motorsports

10 Apr - 12 Apr, 2026

F3 HUNGARY 2026

Motorsports

24 Jul - 26 Jul, 2026

F3 MONZA 2026

Motorsports

04 Sep - 06 Sep, 2026

F3 MADRID 2026

Motorsports

11 Sep - 13 Sep, 2026

ATP 500 - Dubai Duty Free Tennis Championship 2026

Tennis

23 Feb - 28 Feb, 2026

ATP 500 - Abierto Mexicano Telcel

Tennis

23 Feb - 28 Feb, 2026

ATP 250 - BCI Seguros Chile Open 2026

Tennis

23 Feb - 01 Mar, 2026

WM Phoenix Open 2026

Golf

05 Feb - 08 Feb, 2026

PIF Saudi Ladies International 2026

Golf

11 Feb - 14 Feb, 2026

AT&T Pebble Beach Pro-Am 2026

Golf

12 Feb - 15 Feb, 2026

The Genesis Invitational 2026

Golf

19 Feb - 22 Feb, 2026