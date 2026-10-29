Wicket! Henry Strikes! Mckenna Caught Out

Wicket! Henry Strikes! Mckenna Caught Out

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Sydney Sixers Women beat Brisbane Heat Women by 4 wickets | Match 3
Melbourne Stars Women beat Hobart Hurricanes Women by 18 runs | Match 2
Sydney Thunder Women beat Melbourne Renegades Women by 6 wickets | Match 1
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