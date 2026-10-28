Wicket! Warrican Traps Shanto

Wicket! Warrican Traps Shanto

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West Indies trail by 138 runs | 1st Test , Day 2
Bangladesh put up 213/3 on the board | 1st Test, Day 1
Jomel Warrican's 5 for 53 | 1st Test
Shadman Islam's 105 off 234 | 1st Test
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