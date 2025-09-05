HOME
Sri Lanka tour of Zimbabwe, 2025
India A Women tour of Australia, 2025
Caribbean Premier League, 2025
Netherlands tour of Bangladesh, 2025
Schedule
FOOTBALL
Featured Tours
LALIGA 2025-26
CAFA Nations Cup 2025
Roshn Saudi League 2025-2026
Carabao Cup 2025-2026
Schedule
MORE SPORTS
Formula 1
Featured Tours
MotoGP
Featured Tours
Baseball
Featured Tours
Golf
Featured Tours
Horse Racing
Featured Tours
Motorsports
Featured Tours
Durham
Hampshire
Vitality Blast T20, 2025
Match 129
Info
Squad
Match Details
Match
Match 129, T20, Vitality Blast T20, 2025
Match Start Time
05 Sep, 2025
,
5:30 PM
Stadium/Venue
Riverside Ground, Chester-le-Street, England
Point Table
Updated 24 days ago
#
TEAM
P
W
L
NR
NRR
PTS
1
LAN
14
9
5
0
+0.386
36
VRS
DATE
PLACE
RESULT
WOR
29 May
Manchester
LAN beat WOR by 7 runs
NOT
31 May
Manchester
LAN beat NOT by 47 runs
DUR
01 Jun
Chester-le-Street
LAN beat DUR by 4 wickets
LEI
04 Jun
Manchester
LEI beat LAN by 5 wickets
NOR
08 Jun
Manchester
NOR beat LAN by 24 runs
WOR
13 Jun
New Road, Worcester
LAN beat WOR by 7 wickets
DER
20 Jun
Derby
LAN beat DER by 80 runs
NOR
04 Jul
Northampton
LAN beat NOR by 5 wickets
DER
05 Jul
Manchester
LAN beat DER by 42 runs
WAS
09 Jul
Birmingham
WAS beat LAN by 36 runs
YOR
11 Jul
Manchester
YOR beat LAN by 19 runs
DUR
13 Jul
Manchester
LAN beat DUR by 3 wickets
YOR
17 Jul
Leeds
LAN beat YOR by 21 runs
NOT
18 Jul
Nottingham
NOT beat LAN by 4 wickets
2
DUR
14
8
5
1
+0.676
34
VRS
DATE
PLACE
RESULT
WAS
31 May
Birmingham
DUR beat WAS by 3 wickets
LAN
01 Jun
Chester-le-Street
LAN beat DUR by 4 wickets
LEI
06 Jun
Leicester
LEI beat DUR by 6 runs
DER
11 Jun
Chester-le-Street
DUR beat DER by 16 runs
NOR
13 Jun
Northampton
DUR beat NOR by 15 runs
YOR
15 Jun
York
DUR beat YOR by 6 wickets
WOR
18 Jun
New Road, Worcester
WOR beat DUR by 6 wickets
YOR
20 Jun
Chester-le-Street
DUR beat YOR by 63 runs
NOT
04 Jul
Chester-le-Street
DUR beat NOT by 49 runs
WAS
06 Jul
Chester-le-Street
DUR beat WAS by 8 runs
NOT
11 Jul
Nottingham
NOT beat DUR by 7 wickets
LAN
13 Jul
Manchester
LAN beat DUR by 3 wickets
LEI
15 Jul
Chester-le-Street
Match Abandoned
NOR
18 Jul
Chester-le-Street
DUR beat NOR by 9 wickets
3
WAS
14
8
6
0
+0.671
32
VRS
DATE
PLACE
RESULT
NOT
30 May
Nottingham
NOT beat WAS by 7 wickets
DUR
31 May
Birmingham
DUR beat WAS by 3 wickets
YOR
06 Jun
Birmingham
WAS beat YOR by 6 wickets
DER
08 Jun
Birmingham
WAS beat DER by 58 runs
NOR
11 Jun
Northampton
NOR beat WAS by 10 runs
YOR
13 Jun
Leeds
WAS beat YOR by 32 runs
NOT
14 Jun
Birmingham
NOT beat WAS by 6 wickets
WOR
20 Jun
Birmingham
WAS beat WOR by 1 wicket
LEI
04 Jul
Leicester
WAS beat LEI by 6 wickets
DUR
06 Jul
Chester-le-Street
DUR beat WAS by 8 runs
LAN
09 Jul
Birmingham
WAS beat LAN by 36 runs
WOR
11 Jul
New Road, Worcester
WAS beat WOR by 23 runs
NOR
13 Jul
Birmingham
NOR beat WAS by 64 runs
DER
18 Jul
Derby
WAS beat DER by 127 runs
4
NOR
14
8
6
0
+0.068
32
VRS
DATE
PLACE
RESULT
YOR
30 May
Leeds
NOR beat YOR by 13 runs
LEI
01 Jun
Northampton
NOR beat LEI by 5 wickets
DER
04 Jun
Derby
NOR beat DER by 6 runs
WOR
06 Jun
New Road, Worcester
NOR beat WOR by 31 runs
LAN
08 Jun
Manchester
NOR beat LAN by 24 runs
WAS
11 Jun
Northampton
NOR beat WAS by 10 runs
DUR
13 Jun
Northampton
DUR beat NOR by 15 runs
NOT
20 Jun
Northampton
NOT beat NOR by 24 runs
LAN
04 Jul
Northampton
LAN beat NOR by 5 wickets
WOR
06 Jul
Northampton
WOR beat NOR by 6 wickets
LEI
10 Jul
Leicester
LEI beat NOR by 6 wickets
DER
11 Jul
Northampton
NOR beat DER by 13 runs
WAS
13 Jul
Birmingham
NOR beat WAS by 64 runs
DUR
18 Jul
Chester-le-Street
DUR beat NOR by 9 wickets
5
WOR
14
7
7
0
+0.219
28
VRS
DATE
PLACE
RESULT
LAN
29 May
Manchester
LAN beat WOR by 7 runs
YOR
01 Jun
New Road, Worcester
WOR beat YOR by 60 runs (DLS method)
NOR
06 Jun
New Road, Worcester
NOR beat WOR by 31 runs
NOT
07 Jun
Nottingham
WOR beat NOT by 25 runs
LAN
13 Jun
New Road, Worcester
LAN beat WOR by 7 wickets
LEI
15 Jun
Leicester
LEI beat WOR by 6 wickets
DUR
18 Jun
New Road, Worcester
WOR beat DUR by 6 wickets
WAS
20 Jun
Birmingham
WAS beat WOR by 1 wicket
YOR
04 Jul
Leeds
YOR beat WOR by 41 runs
NOR
06 Jul
Northampton
WOR beat NOR by 6 wickets
DER
10 Jul
Derby
WOR beat DER by 12 runs
WAS
11 Jul
New Road, Worcester
WAS beat WOR by 23 runs
LEI
13 Jul
New Road, Worcester
WOR beat LEI by 6 wickets
NOT
17 Jul
New Road, Worcester
WOR beat NOT by 45 runs
6
NOT
14
7
7
0
-0.492
28
VRS
DATE
PLACE
RESULT
WAS
30 May
Nottingham
NOT beat WAS by 7 wickets
LAN
31 May
Manchester
LAN beat NOT by 47 runs
DER
06 Jun
Derby
NOT beat DER by 7 wickets (DLS method)
WOR
07 Jun
Nottingham
WOR beat NOT by 25 runs
YOR
11 Jun
Nottingham
YOR beat NOT by 9 runs
DER
13 Jun
Nottingham
DER beat NOT by 46 runs
WAS
14 Jun
Birmingham
NOT beat WAS by 6 wickets
LEI
19 Jun
Leicester
LEI beat NOT by 4 wickets
NOR
20 Jun
Northampton
NOT beat NOR by 24 runs
DUR
04 Jul
Chester-le-Street
DUR beat NOT by 49 runs
LEI
06 Jul
Nottingham
NOT beat LEI by 1 wicket
DUR
11 Jul
Nottingham
NOT beat DUR by 7 wickets
WOR
17 Jul
New Road, Worcester
WOR beat NOT by 45 runs
LAN
18 Jul
Nottingham
NOT beat LAN by 4 wickets
7
LEI
14
6
7
1
-0.205
26
VRS
DATE
PLACE
RESULT
DER
30 May
Leicester
LEI beat DER by 5 wickets
NOR
01 Jun
Northampton
NOR beat LEI by 5 wickets
LAN
04 Jun
Manchester
LEI beat LAN by 5 wickets
DUR
06 Jun
Leicester
LEI beat DUR by 6 runs
YOR
08 Jun
Leeds
YOR beat LEI by 106 runs
DER
14 Jun
Birmingham
DER beat LEI by 7 wickets
WOR
15 Jun
Leicester
LEI beat WOR by 6 wickets
NOT
19 Jun
Leicester
LEI beat NOT by 4 wickets
WAS
04 Jul
Leicester
WAS beat LEI by 6 wickets
NOT
06 Jul
Nottingham
NOT beat LEI by 1 wicket
NOR
10 Jul
Leicester
LEI beat NOR by 6 wickets
WOR
13 Jul
New Road, Worcester
WOR beat LEI by 6 wickets
DUR
15 Jul
Chester-le-Street
Match Abandoned
YOR
18 Jul
Leicester
YOR beat LEI by 2 wickets
8
YOR
14
5
9
0
-0.390
20
VRS
DATE
PLACE
RESULT
NOR
30 May
Leeds
NOR beat YOR by 13 runs
WOR
01 Jun
New Road, Worcester
WOR beat YOR by 60 runs (DLS method)
WAS
06 Jun
Birmingham
WAS beat YOR by 6 wickets
LEI
08 Jun
Leeds
YOR beat LEI by 106 runs
NOT
11 Jun
Nottingham
YOR beat NOT by 9 runs
WAS
13 Jun
Leeds
WAS beat YOR by 32 runs
DUR
15 Jun
York
DUR beat YOR by 6 wickets
DUR
20 Jun
Chester-le-Street
DUR beat YOR by 63 runs
WOR
04 Jul
Leeds
YOR beat WOR by 41 runs
DER
06 Jul
Chesterfield
DER beat YOR by 7 wickets
LAN
11 Jul
Manchester
YOR beat LAN by 19 runs
DER
13 Jul
Leeds
DER beat YOR by 8 wickets
LAN
17 Jul
Leeds
LAN beat YOR by 21 runs
LEI
18 Jul
Leicester
YOR beat LEI by 2 wickets
9
DER
14
4
10
0
-0.944
16
VRS
DATE
PLACE
RESULT
LEI
30 May
Leicester
LEI beat DER by 5 wickets
NOR
04 Jun
Derby
NOR beat DER by 6 runs
NOT
06 Jun
Derby
NOT beat DER by 7 wickets (DLS method)
WAS
08 Jun
Birmingham
WAS beat DER by 58 runs
DUR
11 Jun
Chester-le-Street
DUR beat DER by 16 runs
NOT
13 Jun
Nottingham
DER beat NOT by 46 runs
LEI
14 Jun
Birmingham
DER beat LEI by 7 wickets
LAN
20 Jun
Derby
LAN beat DER by 80 runs
LAN
05 Jul
Manchester
LAN beat DER by 42 runs
YOR
06 Jul
Chesterfield
DER beat YOR by 7 wickets
WOR
10 Jul
Derby
WOR beat DER by 12 runs
NOR
11 Jul
Northampton
NOR beat DER by 13 runs
YOR
13 Jul
Leeds
DER beat YOR by 8 wickets
WAS
18 Jul
Derby
WAS beat DER by 127 runs
1
SUR
14
11
3
0
+1.249
44
VRS
DATE
PLACE
RESULT
SOM
30 May
Taunton
SOM beat SUR by 5 wickets
GLA
03 Jun
Cardiff
SUR beat GLA by 7 runs
HAM
05 Jun
London
HAM beat SUR by 15 runs (DLS method)
KET
06 Jun
Canterbury
SUR beat KET by 42 runs
KET
12 Jun
London
SUR beat KET by 4 wickets
HAM
17 Jun
Southampton
SUR beat HAM by 69 runs
SUS
18 Jun
London
SUR beat SUS by 48 runs
MID
20 Jun
London
SUR beat MID by 75 runs
ESS
06 Jul
London
ESS beat SUR by 4 wickets
GLO
09 Jul
Bristol
SUR beat GLO by 28 runs
GLA
11 Jul
London
SUR beat GLA by 6 wickets
SOM
13 Jul
London
SUR beat SOM by 67 runs
MID
16 Jul
London
SUR beat MID by 8 runs
SUS
18 Jul
Hove
SUR beat SUS by 7 runs
2
SOM
14
11
3
0
+0.788
44
VRS
DATE
PLACE
RESULT
SUR
30 May
Taunton
SOM beat SUR by 5 wickets
ESS
01 Jun
Chelmsford
SOM beat ESS by 8 wickets
SUS
06 Jun
Hove
SOM beat SUS by 7 wickets
MID
12 Jun
Taunton
SOM beat MID by 5 wickets
GLO
13 Jun
Bristol
SOM beat GLO by 6 wickets
KET
15 Jun
Taunton
KET beat SOM by 4 runs
HAM
19 Jun
Taunton
SOM beat HAM by 17 runs
GLA
20 Jun
Cardiff
SOM beat GLA by 6 wickets
GLA
04 Jul
Taunton
GLA beat SOM by 2 runs
HAM
06 Jul
Southampton
SOM beat HAM by 4 wickets
ESS
08 Jul
Taunton
SOM beat ESS by 95 runs
KET
11 Jul
Canterbury
SOM beat KET by 5 wickets
SUR
13 Jul
London
SUR beat SOM by 67 runs
GLO
18 Jul
Taunton
SOM beat GLO by 16 runs
3
HAM
14
7
6
0
+0.961
30
VRS
DATE
PLACE
RESULT
ESS
30 May
Southampton
HAM beat ESS by 106 runs
SUR
05 Jun
London
HAM beat SUR by 15 runs (DLS method)
GLO
06 Jun
Southampton
HAM beat GLO by 7 wickets
KET
08 Jun
Canterbury
KET beat HAM by 8 wickets
MID
13 Jun
Southampton
MID tied with HAM (DLS method)
SUR
17 Jun
Southampton
SUR beat HAM by 69 runs
SOM
19 Jun
Taunton
SOM beat HAM by 17 runs
GLO
20 Jun
Bristol
GLO beat HAM by 2 wickets
SUS
05 Jul
Hove
HAM beat SUS by 62 runs
SOM
06 Jul
Southampton
SOM beat HAM by 4 wickets
MID
09 Jul
Northwood
HAM beat MID by 3 wickets
GLA
10 Jul
Southampton
HAM beat GLA by 95 runs
SUS
13 Jul
Southampton
HAM beat SUS by 6 wickets
ESS
17 Jul
Chelmsford
ESS beat HAM by 4 wickets
4
KET
14
7
6
1
-0.266
30
VRS
DATE
PLACE
RESULT
GLO
30 May
Bristol
KET beat GLO by 4 runs
MID
05 Jun
London
Match Abandoned
SUR
06 Jun
Canterbury
SUR beat KET by 42 runs
HAM
08 Jun
Canterbury
KET beat HAM by 8 wickets
SUR
12 Jun
London
SUR beat KET by 4 wickets
SOM
15 Jun
Taunton
KET beat SOM by 4 runs
GLO
18 Jun
Canterbury
GLO beat KET by 7 wickets
ESS
20 Jun
Chelmsford
KET beat ESS by 47 runs
SUS
04 Jul
Canterbury
SUS beat KET by 34 runs
GLA
06 Jul
Cardiff
GLA beat KET by 6 wickets
SUS
09 Jul
Hove
KET beat SUS by 2 wickets
SOM
11 Jul
Canterbury
SOM beat KET by 5 wickets
MID
13 Jul
Canterbury
KET beat MID by 7 wickets
ESS
18 Jul
Canterbury
KET beat ESS by 7 wickets
5
GLA
14
7
7
0
-0.090
28
VRS
DATE
PLACE
RESULT
MID
01 Jun
Northwood
GLA beat MID by 5 wickets
SUR
03 Jun
Cardiff
SUR beat GLA by 7 runs
ESS
06 Jun
Cardiff
GLA beat ESS by 6 wickets
SUS
08 Jun
Hove
SUS beat GLA by 78 runs
ESS
12 Jun
Chelmsford
GLA beat ESS by 40 runs
SUS
14 Jun
Cardiff
SUS beat GLA by 27 runs
GLO
15 Jun
Bristol
GLA beat GLO by 40 runs
SOM
20 Jun
Cardiff
SOM beat GLA by 6 wickets
SOM
04 Jul
Taunton
GLA beat SOM by 2 runs
KET
06 Jul
Cardiff
GLA beat KET by 6 wickets
HAM
10 Jul
Southampton
HAM beat GLA by 95 runs
SUR
11 Jul
London
SUR beat GLA by 6 wickets
GLO
13 Jul
Cardiff
GLO beat GLA by 40 runs
MID
18 Jul
Cardiff
GLA beat MID by 52 runs
6
SUS
14
6
7
1
+0.121
26
VRS
DATE
PLACE
RESULT
MID
29 May
London
SUS beat MID by 16 runs
GLO
01 Jun
Hove
SUS beat GLO by 80 runs
SOM
06 Jun
Hove
SOM beat SUS by 7 wickets
GLA
08 Jun
Hove
SUS beat GLA by 78 runs
ESS
13 Jun
Hove
Match Abandoned
GLA
14 Jun
Cardiff
SUS beat GLA by 27 runs
SUR
18 Jun
London
SUR beat SUS by 48 runs
KET
04 Jul
Canterbury
SUS beat KET by 34 runs
HAM
05 Jul
Hove
HAM beat SUS by 62 runs
KET
09 Jul
Hove
KET beat SUS by 2 wickets
ESS
11 Jul
Chelmsford
ESS beat SUS by 6 wickets
HAM
13 Jul
Southampton
HAM beat SUS by 6 wickets
GLO
17 Jul
Cheltenham
SUS beat GLO by 4 wickets
SUR
18 Jul
Hove
SUR beat SUS by 7 runs
7
GLO
14
5
9
0
-0.635
20
VRS
DATE
PLACE
RESULT
KET
30 May
Bristol
KET beat GLO by 4 runs
SUS
01 Jun
Hove
SUS beat GLO by 80 runs
HAM
06 Jun
Southampton
HAM beat GLO by 7 wickets
SOM
13 Jun
Bristol
SOM beat GLO by 6 wickets
GLA
15 Jun
Bristol
GLA beat GLO by 40 runs
KET
18 Jun
Canterbury
GLO beat KET by 7 wickets
HAM
20 Jun
Bristol
GLO beat HAM by 2 wickets
ESS
04 Jul
Chelmsford
GLO beat ESS by 13 runs
MID
06 Jul
Bristol
GLO beat MID by 9 runs
SUR
09 Jul
Bristol
SUR beat GLO by 28 runs
MID
11 Jul
Northwood
MID beat GLO by 23 runs
GLA
13 Jul
Cardiff
GLO beat GLA by 40 runs
SUS
17 Jul
Cheltenham
SUS beat GLO by 4 wickets
SOM
18 Jul
Taunton
SOM beat GLO by 16 runs
8
MID
14
3
9
1
-0.799
16
VRS
DATE
PLACE
RESULT
SUS
29 May
London
SUS beat MID by 16 runs
GLA
01 Jun
Northwood
GLA beat MID by 5 wickets
KET
05 Jun
London
Match Abandoned
ESS
08 Jun
Chelmsford
MID beat ESS by 6 wickets
SOM
12 Jun
Taunton
SOM beat MID by 5 wickets
HAM
13 Jun
Southampton
MID tied with HAM (DLS method)
ESS
19 Jun
London
MID beat ESS by 1 run
SUR
20 Jun
London
SUR beat MID by 75 runs
GLO
06 Jul
Bristol
GLO beat MID by 9 runs
HAM
09 Jul
Northwood
HAM beat MID by 3 wickets
GLO
11 Jul
Northwood
MID beat GLO by 23 runs
KET
13 Jul
Canterbury
KET beat MID by 7 wickets
SUR
16 Jul
London
SUR beat MID by 8 runs
GLA
18 Jul
Cardiff
GLA beat MID by 52 runs
9
ESS
14
3
10
1
-1.447
14
VRS
DATE
PLACE
RESULT
HAM
30 May
Southampton
HAM beat ESS by 106 runs
SOM
01 Jun
Chelmsford
SOM beat ESS by 8 wickets
GLA
06 Jun
Cardiff
GLA beat ESS by 6 wickets
MID
08 Jun
Chelmsford
MID beat ESS by 6 wickets
GLA
12 Jun
Chelmsford
GLA beat ESS by 40 runs
SUS
13 Jun
Hove
Match Abandoned
MID
19 Jun
London
MID beat ESS by 1 run
KET
20 Jun
Chelmsford
KET beat ESS by 47 runs
GLO
04 Jul
Chelmsford
GLO beat ESS by 13 runs
SUR
06 Jul
London
ESS beat SUR by 4 wickets
SOM
08 Jul
Taunton
SOM beat ESS by 95 runs
SUS
11 Jul
Chelmsford
ESS beat SUS by 6 wickets
HAM
17 Jul
Chelmsford
ESS beat HAM by 4 wickets
KET
18 Jul
Canterbury
KET beat ESS by 7 wickets
GLOSSARY
# :
Rank
Team :
Teams participating in the tournament
P :
The number of matches played
W :
The number of matches won
D :
The number of matches drawn
L :
The number of matches lost
NR :
No Result
NRR :
Net Run Rate
PTS :
Points
:
Qualified for playoffs
