Top End T20 Series, 2025
Match 28
MRA
134/9
(20)
ASA
135/4
(15.4)
Info
Live
Scorecard
Squad
Videos
Match Details
Match
T20, Top End T20 Series, 2025
Match Start Time
22 Aug, 2025
,
1:30 AM
Stadium/Venue
Marrara Cricket Ground (MCG 2), Darwin, Australia
Match Officials
Imran Muhammad (On Field), Purav Nanavati (On Field)
Point Table
Updated 8 days ago
#
TEAM
P
W
L
NR
NRR
PTS
1
CHK
6
5
1
0
+1.428
10
VRS
DATE
PLACE
RESULT
PSA
15 Aug
Darwin
CHK beat PSA by 2 wickets
ACA
17 Aug
Darwin
CHK beat ACA by 18 runs
PKS
19 Aug
Darwin
CHK beat PKS by 69 runs
ACT
20 Aug
Darwin
CHK beat ACT by 26 runs
NTS
21 Aug
Darwin
CHK beat NTS by 7 wickets
HHA
23 Aug
Darwin
HHA beat CHK by 4 wickets
2
PKS
6
4
2
0
+1.453
8
VRS
DATE
PLACE
RESULT
BN-A
14 Aug
Darwin
PKS beat BN-A by 79 runs
PSA
16 Aug
Darwin
PSA beat PKS by 2 wickets
MRA
18 Aug
Darwin
PKS beat MRA by 72 runs
CHK
19 Aug
Darwin
CHK beat PKS by 69 runs
ACA
20 Aug
Darwin
PKS beat ACA by 107 runs
NEP
22 Aug
Darwin
PKS beat NEP by 1 run
3
PSA
6
4
2
0
+0.531
8
VRS
DATE
PLACE
RESULT
CHK
15 Aug
Darwin
CHK beat PSA by 2 wickets
PKS
16 Aug
Darwin
PSA beat PKS by 2 wickets
BN-A
17 Aug
Darwin
PSA beat BN-A by 5 wickets
ACA
19 Aug
Darwin
ACA beat PSA by 6 wickets
MSA
20 Aug
Darwin
PSA beat MSA by 7 wickets
NTS
22 Aug
Darwin
PSA beat NTS by 7 wickets
4
ACA
6
4
2
0
+0.010
8
VRS
DATE
PLACE
RESULT
CHK
17 Aug
Darwin
CHK beat ACA by 18 runs
PSA
19 Aug
Darwin
ACA beat PSA by 6 wickets
PKS
20 Aug
Darwin
PKS beat ACA by 107 runs
ACT
21 Aug
Darwin
ACA beat ACT by 9 wickets
MRA
22 Aug
Darwin
ACA beat MRA by 6 wickets
BN-A
23 Aug
Darwin
ACA beat BN-A by 7 wickets
5
MSA
6
3
3
0
+0.013
6
VRS
DATE
PLACE
RESULT
MRA
15 Aug
Darwin
MRA beat MSA by 4 runs
HHA
16 Aug
Darwin
MSA beat HHA by 6 wickets
NEP
18 Aug
Darwin
MSA beat NEP by 31 runs
PSA
20 Aug
Darwin
PSA beat MSA by 7 wickets
BN-A
21 Aug
Darwin
MSA beat BN-A by 3 wickets
ACT
23 Aug
Darwin
ACT beat MSA by 7 wickets
6
NTS
6
3
3
0
-0.070
6
VRS
DATE
PLACE
RESULT
NEP
15 Aug
Darwin
NTS beat NEP by 42 runs
HHA
17 Aug
Darwin
NTS beat HHA by 2 wickets
ACT
18 Aug
Darwin
NTS beat ACT by 40 runs
BN-A
19 Aug
Darwin
BN-A beat NTS by 22 runs
CHK
21 Aug
Darwin
CHK beat NTS by 7 wickets
PSA
22 Aug
Darwin
PSA beat NTS by 7 wickets
7
MRA
6
3
3
0
-0.170
6
VRS
DATE
PLACE
RESULT
MSA
15 Aug
Darwin
MRA beat MSA by 4 runs
ACT
16 Aug
Darwin
MRA beat ACT by 9 wickets
PKS
18 Aug
Darwin
PKS beat MRA by 72 runs
NEP
20 Aug
Darwin
NEP beat MRA by 33 runs
HHA
21 Aug
Darwin
MRA beat HHA by 5 wickets
ACA
22 Aug
Darwin
ACA beat MRA by 6 wickets
8
NEP
6
2
4
0
-0.058
4
VRS
DATE
PLACE
RESULT
NTS
15 Aug
Darwin
NTS beat NEP by 42 runs
BN-A
16 Aug
Darwin
BN-A beat NEP by 32 runs
MSA
18 Aug
Darwin
MSA beat NEP by 31 runs
HHA
19 Aug
Darwin
NEP beat HHA by 66 runs
MRA
20 Aug
Darwin
NEP beat MRA by 33 runs
PKS
22 Aug
Darwin
PKS beat NEP by 1 run
9
BN-A
6
2
4
0
-0.597
4
VRS
DATE
PLACE
RESULT
PKS
14 Aug
Darwin
PKS beat BN-A by 79 runs
NEP
16 Aug
Darwin
BN-A beat NEP by 32 runs
PSA
17 Aug
Darwin
PSA beat BN-A by 5 wickets
NTS
19 Aug
Darwin
BN-A beat NTS by 22 runs
MSA
21 Aug
Darwin
MSA beat BN-A by 3 wickets
ACA
23 Aug
Darwin
ACA beat BN-A by 7 wickets
10
HHA
6
2
4
0
-0.917
4
VRS
DATE
PLACE
RESULT
ACT
15 Aug
Darwin
HHA beat ACT by 7 wickets
MSA
16 Aug
Darwin
MSA beat HHA by 6 wickets
NTS
17 Aug
Darwin
NTS beat HHA by 2 wickets
NEP
19 Aug
Darwin
NEP beat HHA by 66 runs
MRA
21 Aug
Darwin
MRA beat HHA by 5 wickets
CHK
23 Aug
Darwin
HHA beat CHK by 4 wickets
11
ACT
6
1
5
0
-1.865
2
VRS
DATE
PLACE
RESULT
HHA
15 Aug
Darwin
HHA beat ACT by 7 wickets
MRA
16 Aug
Darwin
MRA beat ACT by 9 wickets
NTS
18 Aug
Darwin
NTS beat ACT by 40 runs
CHK
20 Aug
Darwin
CHK beat ACT by 26 runs
ACA
21 Aug
Darwin
ACA beat ACT by 9 wickets
MSA
23 Aug
Darwin
ACT beat MSA by 7 wickets
GLOSSARY
# :
Rank
Team :
Teams participating in the tournament
P :
The number of matches played
W :
The number of matches won
D :
The number of matches drawn
L :
The number of matches lost
NR :
No Result
NRR :
Net Run Rate
PTS :
Points
:
Qualified for playoffs
