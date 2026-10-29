Karnali Yaks beat Biratnagar Kings by 4 wickets | Match 6

Karnali Yaks beat Biratnagar Kings by 4 wickets | Match 6

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Karnali Yaks beat Biratnagar Kings by 4 wickets | Match 6
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