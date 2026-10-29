India vs Pakistan, Hong Kong sixes 2026: Live on FanCode!

India vs Pakistan, Hong Kong sixes 2026: Live on FanCode!

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Pakistan beat India by 4 wickets | Match 7
Australia beat England by 38 runs | Match 9
Afghanistan beat South Africa by 3 wickets | Match 8
Sri Lanka beat Bangladesh by 1 wicket | Match 6
Hong Kong, China beat England by 61 runs | Match 5
Oman beat South Africa by 49 runs | Match 4
United Arab Emirates beat Pakistan by 1 wicket | Match 3
Scotland beat Bangladesh by 2 wickets | Match 2
Australia beat Hong Kong, China by 28 runs | Match 1
India vs Pakistan, Hong Kong sixes 2026: Live on FanCode!
Hong Kong sixes 2026: Live on FanCode!
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