Four! Classy Cover Drive From Bedingham

Four! Classy Cover Drive From Bedingham

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South Africa lead Australia by 287 runs | 3rd Test, Day 4
Australia lead South Africa by 139 runs | 1st Test, Day 3
South Africa lead Australia by 40 runs | 3rd Test, Day 3
Australia lead South Africa by 1 run | 3rd Test, Day 2
South Africa put up 329/10 on the board | 3rd Test, Day 1
South Africa beat Australia by an innings and 31 runs | 2nd Test
Five-for for Jansen! Australia trail by 170 | 2nd Test, Day 4
Australia trail South Africa by 422 runs | 2nd Test, Day 3
South Africa lead Australia by 97 runs | 2nd Test, Day 2
South Africa put up 20/2 on the board | 2nd Test, Day 1
Alex Carey's 80 off 168 | 3rd Test
Josh Inglis' 102 off 135 | 3rd Test
Josh Inglis' 85* off 111 | 3rd Test
Alex Carey's 51* off 126 | 3rd Test
Cameron Green's 65 off 110 | 3rd Test
Matt Renshaw's 74 off 139 | 3rd Test
Mitchell Starc's 6 for 72 | 3rd Test
Marco Jansen's 52 off 71 | 3rd Test
David Bedingham's 50 off 80 | 3rd Test
Marques Ackerman's 95 off 94 | 3rd Test
Australia tour of South Africa 2026, 3rd Test: Live on FanCode!
Australia tour of South Africa 2026, 2nd Test: Live on FanCode!
Australia tour of South Africa 2026, 3 Tests: Live on FanCode!
Australia tour of South Africa 2026, 3 ODIs: Live on FanCode!

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