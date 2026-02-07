10m Air Rifle | Women Youth | Day 4
Asian Rifle & Pistol Championship 2026
Highlights
HIGHLIGHTS
12:46
25m Pistol Women Junior | Final
HIGHLIGHTS
13:03
25m Pistol Women | Final
HIGHLIGHTS
12:57
10m Air Rifle | Mixed Team Youth | Day 5
HIGHLIGHTS
08:27
10m Air Rifle | Mixed Team Junior | Day 5
HIGHLIGHTS
12:40
10m Air Rifle | Mixed Team | Day 5
HIGHLIGHTS
10:23
HIGHLIGHTS
16:36
10m Air Rifle | Women | Day 4
HIGHLIGHTS
15:22
10m Air Rifle | Men Youth | Day 3
HIGHLIGHTS
12:01
10m Air Rifle | Men Junior | Day 3
HIGHLIGHTS
12:57
10m Air Rifle | Men | Day 3
Preview
PREVIEW
00:30
India's shooting queen Manu Bhaker is ready for Asian Championship
Asian Rifle & Pistol Championship 2026
