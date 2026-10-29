Austria Wien Women 1-4 Juventus Women | Round 3

Austria Wien Women 1-4 Juventus Women | Round 3

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Manchester City Women 1-1 Paris Saint-Germain Women | Round 3
HB Koge 0-8 Barcelona | Round 3
Austria Wien Women 1-4 Juventus Women | Round 3
Arsenal Women 3-0 Benfica Women | Round 3
Chelsea F.C. Women 2-0 Roma Women | Round 3
Bayern Munich Women 2-2 Real Madrid Women | Round 3
BK Hacken Women 0-3 Juventus Women | Round 2
Paris FC Women 2-2 Arsenal Women | Round 2
Roma Women 0-6 Barcelona Women | Round 2
Benfica Women 0-3 Bayern Munich Women | Round 2
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