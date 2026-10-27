R11: Racing Club de Santander vs Real Madrid | Preview | 2026-27

R11: Racing Club de Santander vs Real Madrid | Preview | 2026-27

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Sevilla FC 2-0 CA Osasuna | Round 10
FC Barcelona 1-2 Real Madrid | Round 10
RC Celta 0-0 Real Betis | Round 10
Real Sociedad 2-1 Levante | Round 10
Athletic Club 4-0 Getafe CF | Round 10
Atletico de Madrid 1-0 Deportivo de La Coruna | Round 10
Levante 3-1 Athletic Club | Round 10
Deportivo Alaves 1-1 Malaga | Round 10
RC Celta 2-1 Deportivo Alaves | Round 9
Real Madrid 4-1 Sevilla FC | Round 9
FC Barcelona vs Real Madrid | Round 10 | Full replayPremium
Atletico de Madrid vs Deportivo de La Coruna | Round 10 | Full replay
Real Madrid vs Sevilla FC | Round 9 | Full replay
Real Betis vs FC Barcelona | Round 9 | Full replay
RCD Espanyol vs Atletico de Madrid | Round 9 | Full replay
Real Madrid vs Villarreal CF | Round 8 | Full replay
FC Barcelona vs Getafe CF | Round 8 | Full replay
Deportivo Alaves vs Atletico de Madrid | Round 8 | Full replay
Atletico de Madrid vs Real Madrid | Round 7 | Full replay
Sevilla FC vs FC Barcelona | Round 7 | Full replay
Round 10 preview | LALIGA 2026-27
R11: Levante vs Atletico de Madrid | Preview | 2026-27
R11: Getafe CF vs Sevilla FC | Preview | 2026-27
R11: Villarreal CF vs RCD Espanyol | Preview | 2026-27
R11: Rayo Vallecano vs RC Celta | Preview | 2026-27
R11: Racing Club de Santander vs Real Madrid | Preview | 2026-27
R11: Elche CF vs Valencia CF | Preview | 2026-27
R11: Deportivo de La Coruna vs CA Osasuna | Preview | 2026-27
R11: Real Betis vs Malaga | Preview | 2026-27
R11: Athletic Club vs Real Sociedad | Preview | 2026-27
R11: FC Barcelona vs Deportivo Alaves | Preview | 2026-27
FC Barcelona 1-2 Real Madrid | Round 10
FC Barcelona vs Real Madrid | Round 10 | Full replayPremium
It’s more than a rivalry. It’s ELCLASICO!
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Top ElClasico assists of the last decade
Road to ElClasico: Top 5 Real Madrid goals | LALIGA 2026-27
Road to ElClasico: Top 5 Barcelona goals | LALIGA 2026-27
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Barcelona's top 10 ElClasico goals of the decade
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