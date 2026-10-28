Premier League champions stunned in Carabao Cup

Premier League champions stunned in Carabao Cup

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Bournemouth 3-0 Aston Villa | Round 4
Fulham 0-1 Crystal Palace | Round 4
Manchester City beat Brighton and Hove Albion 4-3 on penalties | Round 4
Liverpool beat Chelsea 6-5 on penalties | Round 4
Sunderland 3-2 Brentford | Round 4
Premier League champions stunned in Carabao Cup
Manchester City 5-0 Norwich City F.C. | Round 3
Coventry City F.C. 1-3 Aston Villa | Round 3
Manchester United 2-3 Brighton and Hove Albion | Round 3
Nottingham Forest 0-2 Leeds United | Round 2
Manchester City vs Brighton and Hove Albion | Round 4 | Full replayPremium
Liverpool vs Chelsea | Round 4 | Full replayPremium
Fleetwood Town vs Arsenal | Round 4 | Full replay
Manchester City vs Norwich City F.C. | Round 3 | Full replay
Manchester United vs Brighton and Hove Albion | Round 3 | Full replay
Chelsea vs Luton Town | Round 2 | Full replay
Chelsea vs Leeds United | Round 3 | Full replay
Ipswich Town F.C. vs Arsenal | Round 3 | Full replay
Liverpool vs Tottenham Hotspur | Round 3 | Full replay
Manchester City vs Norwich City F.C: Live on FanCode!
Chelsea vs Leeds United: Live on FanCode!
Chelsea and Tottenham eye Carabao Cup glory: Live on FanCode!
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