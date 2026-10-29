Sikandar Raza’s 106* off 56 | 2nd T20I

Home
Live Now
Schedule
Cricket
Football
Formula 1
All Sports
AFG vs ZIM
SA vs AUS
AFG vs BAN vs ZIM
Sheffield Shield
All Tours
RSL
UEFA WCL
WSL
LALIGA
Mexico GP
Brazil GP
Las Vegas GP
Qatar GP
Tennis
Rolex Paris Masters
Sweden Open
Swiss Open
Austrian Open
MotoGP
Portugal GP
Malaysia GP
Valencia GP
Golf
WTGL
World Wide Technology Championsh
Aramco China Championship
Mexico Open
Motorsports
F1 ACADEMY LAS VEGAS
F2 UNITED ARAB EMIRATES
F1 Kids 2026
Porsche Mobil 1 Supercup
Badminton
Korea Open
Hylo Open