Suleeporn Laomi's 4 for 24 | Super Six - Match 8

Scotland Women beat USA Women by 41 runs | Super Six - Match 9
Bangladesh Women beat Netherlands Women by 7 wickets | Super Six - Match 7
Ireland Women beat Thailand Women by 62 runs | Super Six - Match 8
USA Women beat Thailand Women by 28 runs | Super Six - Match 6
Bangladesh Women beat Scotland Women by 90 runs | Super Six - Match 4
Ireland Women beat Netherlands Women by 98 runs | Super Six - Match 5
Bangladesh Women beat Thailand Women by 39 runs | Super Six - Match 2
Scotland Women beat Ireland Women by 39 runs | Super Six - Match 1
Netherlands Women beat USA Women by 21 runs on DLS | Super Six - Match 3
Netherlands Women beat Thailand Women by 17 runs | Match 20
Darcey Carter's 52 off 34 | Super Six - Match 9
Tara Norris's 4 for 33 | Super Six - Match 9
Nigar Sultana Joty's 50* off 44 | Super Six - Match 7
Arlene Kelly's 4 for 7 | Super Six - Match 8
Lara McBride's 3 for 6 | Super Six - Match 8
Nahida Akter's 3 for 10 | Super Six - Match 7
Tara Norris's 3 for 22 | Super Six - Match 6
Onnicha Kamchomphu's 3 for 16 | Super Six - Match 6
Marufa Akter's 3 for 25 | Super Six - Match 4

