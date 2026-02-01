Suleeporn Laomi's 4 for 24 | Super Six - Match 8
Suleeporn Laomi's 4 for 24 | Super Six - Match 8
ICC Women's T20 World Cup Global Qualifier, 2026
Highlights
HIGHLIGHTS
19:46
Scotland Women beat USA Women by 41 runs | Super Six - Match 9
HIGHLIGHTS
10:36
Bangladesh Women beat Netherlands Women by 7 wickets | Super Six - Match 7
HIGHLIGHTS
12:34
Ireland Women beat Thailand Women by 62 runs | Super Six - Match 8
HIGHLIGHTS
12:48
USA Women beat Thailand Women by 28 runs | Super Six - Match 6
HIGHLIGHTS
17:22
Bangladesh Women beat Scotland Women by 90 runs | Super Six - Match 4
HIGHLIGHTS
13:49
Ireland Women beat Netherlands Women by 98 runs | Super Six - Match 5
HIGHLIGHTS
15:26
Bangladesh Women beat Thailand Women by 39 runs | Super Six - Match 2
HIGHLIGHTS
17:46
Scotland Women beat Ireland Women by 39 runs | Super Six - Match 1
HIGHLIGHTS
13:55
Netherlands Women beat USA Women by 21 runs on DLS | Super Six - Match 3
HIGHLIGHTS
12:39
Netherlands Women beat Thailand Women by 17 runs | Match 20
Player Moments
TOP KNOCKS
02:10
Darcey Carter's 52 off 34 | Super Six - Match 9
TOP SPELLS
01:57
Tara Norris's 4 for 33 | Super Six - Match 9
TOP KNOCKS
01:34
Nigar Sultana Joty's 50* off 44 | Super Six - Match 7
TOP SPELLS
01:45
Arlene Kelly's 4 for 7 | Super Six - Match 8
TOP SPELLS
01:09
Lara McBride's 3 for 6 | Super Six - Match 8
TOP SPELLS
01:17
Suleeporn Laomi's 4 for 24 | Super Six - Match 8
TOP SPELLS
01:15
Nahida Akter's 3 for 10 | Super Six - Match 7
TOP SPELLS
00:59
Tara Norris's 3 for 22 | Super Six - Match 6
TOP SPELLS
01:19
Onnicha Kamchomphu's 3 for 16 | Super Six - Match 6
TOP SPELLS
01:27
Marufa Akter's 3 for 25 | Super Six - Match 4
