Nadia Mohammad's 3 for 24 | Match 9

Nadia Mohammad's 3 for 24 | Match 9

Jamaica Women beat Leeward Islands Women by 8 wickets | Match 8
Trinidad and Tobago Women beat Barbados Women by 5 wickets | Match 9
Guyana Women beat Windward Islands Women by 6 wickets | Match 7
Trinidad and Tobago Women beat Guyana Women by 9 | Match 6
Anisa Mohammad's 4 for 26 | Match 9
Ashmini Munisar's 4 for 21 | Match 7
Anisha Mohammed's 8 for 11 | Match 6

