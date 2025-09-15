HOME
Arunachal T20 Championship, 2025
1st Semi-Final
Info
Squad
Point Table
Updated 4 days ago
#
TEAM
P
W
L
NR
NRR
PTS
1
DRD
0
0
0
0
-
0
VRS
DATE
PLACE
RESULT
KK
02 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KRA
03 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
SAS
05 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
PP
07 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KMS
10 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KB
12 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
TWT
14 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
2
KMS
0
0
0
0
-
0
VRS
DATE
PLACE
RESULT
KB
01 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
TWT
04 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KK
06 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KRA
08 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
DRD
10 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
PP
11 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
SAS
13 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
3
KK
0
0
0
0
-
0
VRS
DATE
PLACE
RESULT
DRD
02 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
PP
04 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KMS
06 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KB
08 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
TWT
09 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
SAS
11 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KRA
13 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
4
KRA
0
0
0
0
-
0
VRS
DATE
PLACE
RESULT
SAS
01 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
DRD
03 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
PP
06 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KMS
08 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KB
10 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
TWT
12 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KK
13 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
5
KB
0
0
0
0
-
0
VRS
DATE
PLACE
RESULT
KMS
01 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
TWT
05 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KK
08 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
SAS
09 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KRA
10 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
DRD
12 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
PP
14 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
6
PP
0
0
0
0
-
0
VRS
DATE
PLACE
RESULT
TWT
02 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
SAS
03 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KK
04 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KRA
06 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
DRD
07 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KMS
11 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KB
14 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
7
SAS
0
0
0
0
-
0
VRS
DATE
PLACE
RESULT
KRA
01 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
PP
03 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
DRD
05 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
TWT
07 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KB
09 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KK
11 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KMS
13 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
8
TWT
0
0
0
0
-
0
VRS
DATE
PLACE
RESULT
PP
02 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KMS
04 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KB
05 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
SAS
07 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KK
09 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
KRA
12 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
DRD
14 Sep
Darrang, Mangaldoi
Yet to play
GLOSSARY
# :
Rank
Team :
Teams participating in the tournament
P :
The number of matches played
W :
The number of matches won
D :
The number of matches drawn
L :
The number of matches lost
NR :
No Result
NRR :
Net Run Rate
PTS :
Points
:
Qualified for playoffs
